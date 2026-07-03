Свадьбы в Крыму-2026: любовь сильнее обстоятельств

Корреспондент «Севкора» поговорил со свадебным ведущим Максимом Букреевым о том, ощущается ли кризис в свадебной индустрии, как на сферу праздников повлияли топливные и энергетические проблемы.

💍 Свадьбы в Крыму продолжаются — просто становятся другими.

По словам Максима за последний год все больше пар выбирают камерные свадьбы до 30 гостей. Причина не только в бюджете. Молодожены все чаще хотят провести этот день в кругу самых близких, сделав праздник более теплым, искренним и эмоциональным.

При этом на свадебный сезон повлияли и внешние обстоятельства. Многие гости с материка пока не готовы приехать в Крым, поэтому свадьбы, которые планировались на 50 человек, нередко проходят в формате 25–30 гостей. Но это совсем не делает их менее красивыми или душевными.

К сожалению, отмены свадеб действительно есть. Среди основных причин — переживания из-за ситуации с топливом и сложности с приездом гостей из других регионов.

«У меня освободились три даты. Но любой кризис заканчивается. Это время можно использовать для развития, новых идей и семьи. Ведь праздники людям будут нужны всегда», — добавляет Максим Букреев.

🚗 Как пары решают вопрос с транспортом?

• сокращают количество локаций для фотосессий;

• организуют общий трансфер;

• заказывают автобусы для гостей.

Да, транспорт стал немного дороже, но это не мешает воплощать свадебные мечты.

✨ Именно поэтому выездные церемонии становятся еще популярнее.

Они позволяют отказаться от шаблонов и создать по-настоящему личную историю любви.

«Сегодня молодожены сами активно участвуют в написании сценария: рассказывают о своем знакомстве, детстве, увлечениях, важных моментах отношений. Вместе мы превращаем эти воспоминания в трогательную историю, где есть место и сильным эмоциям, и доброму юмору», — добавляет ведущий.

❤️🎤 Работа ведущих тоже изменилась, но не критично. Расходы на дорогу выросли, маршруты приходится планировать внимательнее, но свадебный сезон продолжается в рабочем режиме.

🌾 Главные тренды сезона:

• камерные свадьбы;

• больше индивидуальности в церемониях;

• свадьбы с русским акцентом — национальные традиции, народные мотивы и особая атмосфера, которая становится все более востребованной.

Несмотря ни на что, люди продолжают любить, создавать семьи и праздновать самые важные моменты своей жизни. ❤️

Фото Анны Корниловой