Жители Балаклавы просят городские власти закрыть круглосуточный алкомаркет

170 человек подписали коллективное обращение к главе Балаклавского муниципального района, начальнику севастопольского УМВД и прокурору города. Люди жалуются на круглосуточный алкомаркет, который давно лишился их сна и права на спокойную жизнь.

Жертвами ночной увеселительной жизни стали проживающие в районе улиц Крестовского, Урицкого, Звездная, Солнечная и др.

«По ул. Крестовского, д.28А (бывший Дом быта), вот уже более двух лет круглосуточно работает Алкомаркет «Виктория», где осуществляется продажа спиртных напитков, особенно активно в ночное время.

Каждую ночь, с 23.00 до 05.00—6.00 утра у указанной торговой точки и круглосуточного магазина «Виктория» собираются группы непонятных людей по 15-20 чел., которые съезжаются из разных районов города.

Желающие весело провести время мужчины, «женщины», а также несовершеннолетние, каждую ночь, игнорируя просьбы жителей, устраивают настоящий беспредел», — говорится в обращение.

Ночная жизнь здесь, по их словам, сопровождается, громкими криками, музыкой, песнями, ненормативной лексикой, драками и половыми актами в кустах. Мертвецки пьяных оттаскивают с проезжей части дороги, чтобы их не переехал транспорт.

Еще один проблемный вопрос — посетители алкомаркета справляют нужду в соседних дворах и детских площадках.

«Утром во дворах стоит нестерпимый запах нечистот, тротуары в рвотных массах, придомовые территории и скверы завалены мусором», — жалуются люди.

А в дневное время нетрезвые мужчины пристают к детям и «клянчат» деньги.

В своем письме жители просят:

— закрыть Алкомаркет «Виктория» по ул. Крестовского, д. 28 А;

— запретить круглосуточную незаконную торговлю спиртными напитками не только в данном микрорайоне, но и в Балаклаве в целом:

— правоохранительным органам обеспечить охрану общественного порядка в Балаклаве.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото, видео жители Балаклавы