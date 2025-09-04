Олег Зубков впервые за два месяца после нападения на него льва зашел в саванну к хищникам

В савану директор парка-львов «Тайган» заехал на электромобиле, чтобы убрать мусор – бумажки и улетевшие панамки туристов.

«Работа связана с риском для жизни, что поделаешь…Приходится самому убирать в саванне, потому что уборщицу не наймешь», — отметил Зубков на видео, опубликованном в его Tg-канале.

Помощник директора и пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина сначала рассказала, что убирал Зубков на том самом месте, где на него в июне напал лев. Также она добавила, что отсутствие привычного громкого командного голоса у директора привело львов в некоторое замешательство. Были попытки ослушаться, хотя в целом хищники держали дистанцию.

«Львы не слышат голоса, к которому привыкли, да и Олег Алексеевич к ним не заходит. Отсюда и некоторая нервозность», — рассказала Алексагина.

Заходить в саванну Олег Зубков, по ее словам, как и прежде планирует по мере необходимости.

Напомним, ранее сообщалось, что директор парка львов «Тайган» Олег Зубков пострадал в результате нападения на него льва.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео Олега Зубкова