Сбитый голубь может стоить слишком дорого для водителя

Если водитель совершил наезд на птицу и затем покинул место происшествия, формально его действия подпадают под статью об оставлении места ДТП. Наказанием за это нарушение может стать лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток, пишет «Газета.Ru».

Если водитель умышленно сбивает целую стаю птиц, то в этом случае его действия квалифицируются как уголовное преступление, связанное с жестоким обращением с животными. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai