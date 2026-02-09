Житель Севастополя задержан за призывы к убийству русских

Происшествия
09-02-2026

В Севастополе возбуждено уголовное дело против экстремиста за призывы к убийству русских.

Задержанный мужчина размещал в одном из Telegram-сообществ комментарии, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности. Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие признаков преступления в его публикациях.

Несмотря на использование псевдонима, личность злоумышленника была установлена, сообщили в УФСБ России по РК и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

Ольга Сурикова
Видео: УФСБ России по РК и Севастополю