Житель Севастополя задержан за призывы к убийству русских

В Севастополе возбуждено уголовное дело против экстремиста за призывы к убийству русских.

Задержанный мужчина размещал в одном из Telegram-сообществ комментарии, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности. Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие признаков преступления в его публикациях.

Несмотря на использование псевдонима, личность злоумышленника была установлена, сообщили в УФСБ России по РК и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ольга Сурикова

Видео: УФСБ России по РК и Севастополю