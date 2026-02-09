Крым готов принят 1500 детей из Белгородчины

8 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после ракетного удара более 80 тысяч человек остались без тепла, ещё несколько тысяч без газа и электричества. Коммунальщикам пришлось спустить воду из труб, чтобы они не лопнули от мороза.

В регионе пункты обогрева и ряд детских садов, где есть отопление, перешли на круглосуточный график работы. Родители школьников могли подать заявки в администрации города, чтобы детей отправили в другие регионы — в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы. Также стоял вопрос с отправкой многодетных семей, инвалидов.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Республика Крым примет и разместит в санаториях за счет средств резервного фонда республиканского бюджета более 1500 детей из Белгородчины.

Но уже 9 февраля Гладков обрадовал жителей, что несмотря на «большое огневое воздействие на объекты энергетики», подача тепла в Белгороде восстановлена. Часть домов еще остается без отопления, пока работы продолжаются.

«По выезду за пределы по тем категориям, которые были названы вчера, абсолютно очевидно, что необходимость в данных решениях на сегодняшний день отсутствует. Будет ситуация меняться – будем принимать аналогичные решения», — написал сегодня утром глава Белгородской области.

