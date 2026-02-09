Погода в Севастополе 9 февраля

Погода
09-02-2026

Сегодня в городе облачно.

После мокрого снега ночью днем осадки не ожидаются.

Ветер днем северо-восточный 10-15 м/с.

Температура воздуха днем -1…+1°,

ночью -3…-5°

На дорогах местами гололедица.

Фото: Елена Голос

 

