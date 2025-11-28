Житель Севастополя задержан за хранение пистолета и патронов

Оперативники обнаружили у него пистолет «Макарова» и восемь патронов калибра 9 мм. После чего силовики задержали и самого 46-летнего хозяина пистолета и боеприпасов. Он пояснил, что оружие ему отдал знакомый, а он не знал, что с этим делать и продолжал хранить.

В отношении подозреваемого территориальным отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и нарушение ПДД.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Видео: полиция Севастополя