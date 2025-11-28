Погода в Севастополе в последнюю пятницу осени

Погода
28-11-2025

Последняя пятница этой осени

Вот какая погода в Севастополе 28 ноября

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°,

днем +15…+17°.

Фото: Елена Голос