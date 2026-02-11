У СевТЮЗа появился новый сквер

Пространство у Севастопольского театра юного зрителя на улице Правды превратили в благоустроенный сквер для отдыха благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Что сделали:

🟠700 м² обновлённого пространства;

🟠Установили удобные лавочки, новое покрытие;

🟠Добавили наружное освещение и видеонаблюдение;

🟠Высадили туи, лавровишню, розы и стахис шерстистый;

За ремонт этой территории голосовали сами жители. Проект согласовали с жителями и архитектурно‑художественным советом, чтобы найти баланс между пожеланиями людей и обликом здания театра.

Анна Левина