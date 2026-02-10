В Балаклаве идет подготовка к строительству гостиницы на набережной Назукина

Сейчас идет демонтаж здания, которое было построено в 1971 году. Там находилась 84-я научно-исследовательская экспериментальная база ВМФ СССР. А потом работал центр развлечений. Работы проводит ПАО «Мостотрест», которое ранее занималось демонтажем «дома Пляса». Обещают закончить до середины весны.

На месте заброшенного здания будет построен четырехзвездочный гостиничный комплекс на 135 номеров. Здесь также появится ресторан, бары, арт- и конференц-пространство, спа-комплекс с бассейном.

Проход по набережной Назукина до лестницы, ведущей к началу Большой Севастопольской тропы, остается свободным.

Крупные хвойные деревья, растущие вдоль здания, будут сохранены.

Проект создания гостиничного комплекса в ноябре 2025 года одобрил Архитектурно-художественный совет Севастополя. В прошлом году проект прошел экспертизу и было получено разрешение на строительство.

