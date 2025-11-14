Житель Севастополя подменил телефон за 100 тысяч на ПВЗ

В Севастополе полицейские дадут правовую оценку ловкости рук клиента ПВЗ.

Чтобы заполучить телефон за 100 тысяч рублей, 21-летний севастополец заказал на маркетплейсе оригинал и такой же муляж гаджета, а потом решил просто поменять их местами. На ПВЗ он провернул подмену, оригинал спрятал в карман куртки, а от коробки с копией отказался.

Однако уже на следующий день к нему пришли оперативники, фокус был разоблачен.

Неудавшемуся иллюзионисту грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество, сообщили в пресс-службе полиции.

Ольга Сурикова