Погода в Севастополе 14 ноября

Погода
14-11-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Днем и вечером уже осадки не ожидаются.

Ветер днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем +11…+13°, в ночь на на 15 ноября

+4…+6°

Температура воды 15°.

Фото:  Елена Голос

