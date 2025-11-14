Гагаринский район, Фиолент: Что обещали, что построили

Что обещали, что построили

Фиолент всегда был одним из самых красивых уголков Севастополя, а в последние годы он еще и стал особенной частью Гагаринского района. Он давно перестал быть садово-дачной территорией для выращивания плодово-ягодных культур пенсионерами. По сути, сейчас это настоящий огромный жилой район: густонаселенный со сложными накопившимися проблемами.

Жители Фиолента это осознают и уже несколько лет выдвигают предложения выделить их агломерацию из Гагаринского в отдельный муниципальный округ. Они уверены, что такая инициатива по созданию местного самоуправления позволит решить бытовые вопросы и построить «район будущего».

Итак, в честь праздника Гагаринского района давайте вспомним, что вообще обещали построить на Фиоленте, что построили и не построили.

Начнем с хорошего

Первое, о чем вспомним из непостроенного, но сыгравшего в плюс городским властям, это, конечно, изолятор временного содержания. Громкая история с инициативой его строительства на Фиоленте разгорелась в мае 2021 года. Местные жители регулярно обращались к властям, не желая мириться с появлением «тюрьмы» рядом со своими домами. В начале 2024 года была сообщено, что ИВС «переезжает» на Северную сторону.

Из построенного еще вспомним открытый в 2019 году парк у Свято-Георгиевского монастыря на Фиоленте. Стоимость работ тогда составила 227 млн рублей и на месте по сути пустыря появилось новое ухоженное общественное пространство. Для туристической привлекательности этого уголка это, конечно, стало бонусом.

Для части жителей значительным облегчением стало строительство дороги в Юхариной балке в 2022 году. До этого здесь была грунтовка, по которой люди ходили на работу, в школу, детский сад или еще хуже, чтобы срезать, через летное поле. Дальше они ждали, что после принятия Генплана территория аэродрома будет передана под застройку и это приблизит к их домам жилищно- коммунальные благам.

Что сулил Генплан Фиоленту

По проекту Генплана, на Фиоленте предполагается построить 14 школ, 14 детских садов, 7 спорткомлексов, еще 2 медучрежедния, не говоря уже о десятке культурных. Под застройку должна была уйти Юхарина балка, где могли и появиться две школы и два детсада, спорткомплекс. Еще школы и детсады застройщики «увидели» по соседству с новой амбулаторией в СНТ «Югрыбхолодфлот» и СНТ «Лукоморье», в СНТ у ж/д моста, в правой и левой Гераклее. В СНТ «Царское село» тоже могли появиться школа и сад. На примете были и другие СНТ, но четко участки не были, естественно, очерчены – в идеале члены СНТ сами должны были предложить под соцобъекты земли, например из числа бывших бесхозных участков.

Возвращаясь к упомянутой Юхариной балке, на которой по проекту Генплана должен был появиться новый жилой микрорайон на месте аэродрома авиации ДОСААФ. Но более рациональным стало предложение о создании центра беспилотной авиации на базе аэродрома, который оказался еще и единственным в Крыму гражданским аэродром малой авиации. Сейчас он еще используется и как площадка для санитарной авиации: отсюда тяжелобольных детей не раз перевозили в Краснодар.

Из появившейся инфраструктуры

С начала 2024 года начала принимать жителей Фиолента собственная врачебная амбулатория, рассчитанная на 100 посещений в смену. В ней создан один педиатрический участок и четыре участка для взрослых пациентов. Строительство обошлось в 409 млн рублей.

И первая в этом районе спортивная площадка появилась на Монастырском шоссе. Жители сами нашли под нее участок, а городские власти сменили вид разрешенного использования и обустроили зону для спорта и игр.

Еще, по проекту «Формирование комфортной городской среды», в 2026 году на остановке «Автобат» должен появиться сквер.

Запросы понасущнее

Сами жители Фиолента при обсуждении бюджета на 2025 год и на предвыборных встречах с губернатором города в этом году просили построить отдельную электроподстанцию, а также водовод высокого и низкого давления.

С наступлением холодов у жителей Фиолента начинается «ледниковый период». Например, в феврале этого года с резким похолоданием и ростом потребления вышло из строя сразу две подстанции. После этого, чтобы избежать повторения ситуации, ввели жесткие графики веерных отключений. Мощностей у 102-й ПЭС Минобороны закономерно не хватало, пришлось подключались дополнительные дизельные генераторы.

Правительство региона решение проблемы видит в передаче всей электросетевой инфраструктуры садовых товариществ городу, что позволит провести ее модернизацию.

Следующие шаги оценены в 65 млрд рублей. А именно в планах до 2028 года построить две новые подстанции, которые дадут дополнительные мощности Фиоленту.

В этом и следующем годах будут реконструированы существующие подстанции и начнется работа над проектной документацией. И только в 2027 должны приступить к строительству новых.

Поэтому, минимум эту зиму, фиолентовцам еще придется искать альтернативные источники тепла.

Газопровод здесь тоже обещан. Летом 2021 года руководство департамента городского хозяйства обещало, что прокладку газопровода в районе Фиолента закончат до 2024 года. Следующим сроком уже губернатором Михаилом Развожаевым назван 2027 год — как год, когда Фиолент подключат к кольцевому газопроводу. Предыдущий контракт, по его словам, пришлось расторгнуть, на этот зарезервировали порядка 80 миллионов на допроектирование.

Здесь уже не дачи

Пусть это и не проект строительства, но всё равно новый шаг развития Фиолента -жители при каждом удобном случае просят за счёт городского бюджета поменять целевое назначение земельных участков в их СНТ на индивидуальную жилую застройку. Еще в конце 2021 года Губернатор Михаил Развожаев на итоговой пресс-конференции обещал, что перевод садовых товариществ в ИЖС начнётся в новом году. Правда, сразу оговорился, что речь должна идти о серьёзных средствах, чтобы привести инфраструктуру СНТ в порядок. Поэтому сейчас только состоятельные СТ за собственные деньги смогли еще до принятия Генплана подать заявки на переход в ИЖС.

Отдельное пожарное депо для микрорайона Фиолент

И опять срок указан: 2027 год. В этом году правительство по плану должно закончить работу по оформлению земельных участков, в следующем — завершить разработку проектно-сметной документации, и в 2027 отдельное депо должно быть возведено, в том числе и на Фиоленте.

Из последнего

Еще одной ежедневной проблемой жителей Фиолента являются пробки на выезде. На аппаратном совещании в сентябре этого года было предложено четыре варианта как побороть ежедневную утреннюю пробку на выезде с Фиолента на Камышовое шоссе.

Самым простым было названо строительство на Фиолентовском кольце правого поворотного съезда.

Второе предполагает, кроме данного съезда, устройство сквозного проезда по Камышовому шоссе с установкой светофора, чтобы водители с Фиолента выезжали во время «светофорных окон».

При третьем варианте с учетом установки светофоров кольцо сделают простым перекрестком.

Четвертый — самый радикальный и дорогой: строительство на Фиолентовском кольце двухуровневой развязки по аналогии с Ялтинским кольцом и строящимся «Огурцом».

Развязку решено проектировать, а тем временем водители ждут хотя бы правого съезда.

И самое главное – пока вопрос стоит на отметке поиска финансирования.

Осознавая весь это комплекс проблем, владельцы «дач» на Фиоленте продолжают делиться на две категории: на тех, кто предпочитает отдыхать здесь только летом и только навещает свои владения, и других, кто не променяет Фиолент ни на какую жизнь «в городе». К ним, пожалуй, можно отнести севастопольцев, для которых это жилье является единственным. И им уж точно некуда деваться, только ждать.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова