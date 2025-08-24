Защитники отечества проходят диспансеризацию

Медицина
24-08-2025

Во второй поликлинике прошла диспансеризация участников СВО и членов их семей

Программа углубленного осмотра включала комплексное обследование организма каждого участника, начиная от стандартных анализов крови и заканчивая консультациями профильных специалистов: хирурга, эндокринолога, невролога, лор-врача, офтальмолога.

Особое внимание уделялось профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и желудочно-кишечного тракта.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 