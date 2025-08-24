Питьевая вода Донбассу

Гуманитарная миссия
24-08-2025

В благотворительном фонде «Путь к Победе» подвели итоги гуманитарной поездки в Донецкую Народную Республику

На этой неделе на Донбасс было доставлено больше 40 тонн бутилированной питьевой воды. Она была распределена по социальным и медицинским учреждениям, отправлена на передовую защитникам.

 

Севастополь с Донбассом — плечом к плечу.

