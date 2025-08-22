Севастопольским рыбакам заплатят за работу

Почти 150 млн рублей выделено Севастополю на поддержу рыбаков и рыбоводов

Деньги выделены в рамках распоряжения Правительства РФ. Общий объём финансирования программы в этом направлении составит порядка 160 млн рублей, включая бюджет города Севастополя.

«Эти средства пойдут на оплату труда работников рыболовных и рыбоводных предприятий, а также на оплату страховых взносов, включая обязательное медицинское страхование. Такая поддержка позволит сохранить численность работников отрасли», — пояснила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

По оперативным данным, к настоящему моменту севастопольские рыбаки добыли уже более 17 тысяч тонн рыбы, что на 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

