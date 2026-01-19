Закон об искусственном интеллекте вступил в силу в Казахстане

Закон закрепляет базовые принципы применения искусственного интеллекта, среди которых:

Пользователям, согласно закону, должна предоставляться полная информация о возможностях, характеристиках и ограничениях систем искусственного интеллекта, необходимая для их корректного и целевого использования.

С помощью ИИ теперь официально запрещено:

▪️Воздействовать на мнение людей, в том числе используя подсознательные методы.

▪️Дискриминировать человека по внешности и социальным признакам.

▪️Использовать как рычаг давления зависимое положение, возраст, болезнь или бедность.

▪️Пытаться определить эмоции человека без его согласия.

▪️Производить и распространять незаконный контент, а также собирать персональные данные без согласия пользователей.

— Все генерации должны помечаться так, чтобы у людей не возникало вопросов, что перед ними.

Аналогичные пометки должны стоять и в метаданных — для сайтов и поисковиков.

Что касается авторских прав на генерации — они будут признаваться только при наличии творческого вклада человека в сам процесс.

