Закон об искусственном интеллекте вступил в силу в Казахстане

Закон закрепляет базовые принципы применения искусственного интеллекта, среди которых:
Пользователям, согласно закону, должна предоставляться полная информация о возможностях, характеристиках и ограничениях систем искусственного интеллекта, необходимая для их корректного и целевого использования.
С помощью ИИ теперь официально запрещено:
▪️Воздействовать на мнение людей, в том числе используя подсознательные методы.
▪️Дискриминировать человека по внешности и социальным признакам.
▪️Использовать как рычаг давления зависимое положение, возраст, болезнь или бедность.
▪️Пытаться определить эмоции человека без его согласия.
▪️Производить и распространять незаконный контент, а также собирать персональные данные без согласия пользователей.
— Все генерации должны помечаться так, чтобы у людей не возникало вопросов, что перед ними.
Аналогичные пометки должны стоять и в метаданных — для сайтов и поисковиков.
Что касается авторских прав на генерации — они будут признаваться только при наличии творческого вклада человека в сам процесс.
Ольга Сурикова
