Как отметили Крещение в Херсонесе

Как рассказал «Севкору» насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря, иеромонах Анастасий (Байков), в Херсонесе ожидают, что сегодня обряд омовения и в водах реки Героон, и в Карантинной бухте (в Древнем Херсонесе) совершат тысячи человек.

Он добавил, что во время освящения реки Героон произошло настоящее чудо с погодой.

«Когда мы начинали Крестный ход, были тучи. Как только мы начали чин великого освящения воды на мосту через реку Героон, сразу вышло солнце», — заметил иеромонах.

Один из окунающихся,которого тоже не остановила морозная погода на улице, даже спросил:

«А что воду в реке подогрели?»

Не меньше желающих совершить обряд омовения было и у берега Карантинной бухты. Они свой выбор окунуться именно в море объясняли давней традицией.

При этом возле храма выстроилась большая очередь из прихожан, желающих набрать освященной воды.

Ольга Сурикова