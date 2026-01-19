Водительские права могут разрешить предъявлять через MAX

В госмессенджер Max переведут водительские права и документы на авто.

Водителям могут разрешить предъявлять регистрационные документы на авто и удостоверения через через МАХ, следует из проекта постановления правительства.

Они будут равносильны классическим документам, следует из проекта правительства.

