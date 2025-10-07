Заболеваемость ОРВИ в Севастополе приближается к эпидпорогу

За минувшую неделю в Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 3305 человек. Показатель на 10 тысяч населения составил 58,8. По данным межрегионального управления Роспотребнадзора это ниже уровня эпидемического порога на 13,6%.

В Республике Крым ОРВИ заболело 9697 человек. До достижения эпидемического порога осталось менее пяти процентов.

Грипп на территории полуострова не зафиксирован.

Андрей Крымский

