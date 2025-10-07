На севастопольском автовокзале кладут асфальт и меняют плитку

До конца ноября на территории автовокзала планируется заметить 5400 квадратных метров покрытия. Полторы тысячи «квадратов» это – пешеходная зона.
Ещё одна задача – сделать автовокзал удобнее маломобильных групп населения и усовершенствовать систему ливневой канализации.
На время ремонта автовокзал продолжает работать в прежнем режиме.
«На период ремонта были введены временные схемы движения автобусов и организации пассажиропотоков. Это позволит сохранить бесперебойную работу автовокзала, минимизировать возможные неудобства и обеспечить безопасность всех участников транспортного процесса», — рассказал директор ГУП «Севэлетроавтотранс им. А.С. Круподерова» Денис Будыш.
Для соблюдения графика работ на объекте задействован значительный технический ресурс – работает 23 единицы техники.
Фото: сайт правительства Севастополя
Андрей Крымский