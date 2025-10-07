В Севастополе 16 октября планируется большое отключение воды

Отключение связано с ремонтными работами на сетях городского водопровода и будет производиться в два этапа.
С 22:00 16 октября до 10:00 17 октября (ориентировочно):
г. Балаклава;
г. Инкерман;
ул. Горпищенко;
ул. Гранатная;
ул. Генерала Жидилова;
п. Водоканальский;
п. Октябрь;
п. ГРЭС;
ул. Зеленогорская;
п. Штурмовое;
п. Сахарная Головка;
ул. Сапунгорская;
п. Дергачи;
СТ в р-не п. Дергачи;
СТ в р-не Ялтинского кольца;
ул. Астраханская;
ул. Муромская;
ул. Томская;
ул. Фильченкова;
ул. Отрадная;
ул. Шабалина 1-9;
ул. Гидрографическая;
ул. Владимира Шевалёва;
ул. Василия Колодкина;
ул. Бориса Шейнина;
ул. Чернореченская;
ул. 2-я бастионная;
р-н Адмирала Макарова;
ул. Отрадная;
ул. Лабораторное Шоссе;
ул. Каштановая;
ТСН в р-не ул.Каштановой;
ул. Молочная;
ТСН в р-не ул. Молочной и ул. Шабалина;
ул. Планерная;
ул. Кедрина;
ул. Аэродромное Шоссе;
ул. Курганная 1-9;
ул. Генерала Мельника 150;
ул. Маршала Бирюзова 32-42,1-19;
ул. Хрусталева 13-63;
пр. Генерала Острякова 11-17, 38-96;
ул. Куликово Поле 1-5;
ул. Павла Силаева 3,5,5/а,7;
ул. Токарева 9а,б,в,г,д;
ул. Индустриальная;
ул. Соловьева;
Фиолентовское шоссе 1-9;
ул. Вакуленчука 29-41, 53;
ул. Балканская;
ул. Харьковская;
ул. Сухумская;
ул. Феодосийская;
ул. Судакская;
ул. Алуштинская;
ул. Джанкойская;
ул. Дальняя;
ул. Крымская;
ул. Бахчисарайская;
ул. Льва Толстого 50-62;
ул. Руднева, 7, 9.
С 23:00 16 октября до 07:00 17 октября (ориентировочно):
ул. Хрусталева;
пр. Генерала Острякова;
ул. Николая Музыки 38-102, 45-99;
ул. Лоцманская;
ул. Боцманская;
ул. Генерала Коломийца;
ул. Маршала Геловани;
ул. Генерала Хрюкина;
ул. Генерала Лебедя;
ул. Павла Силаева;
Частная Застройка в районе 5-7 км Балаклавского Шоссе (б-р Античный, ул. Привольная, ул. Степовая, ул. Сельская, ул. Пехотная, ул. Продольная, ул. Дачная, ул. Урожайная, ул. Василия Шукшина, ул. Котляревского, ул. Коцюбинского, ул. Мате Залки, ул. Ивана Франко и др.);
ЖСТИЗ «Лесная Поляна» (ул. Абазы, ул. Урусова, ул. Тимма, ул. Верещагина, ул. Арефьева, ул. Мельникова, ул. Ковалевского, ул. Бисти и др.);
пос. Ушаковка;
ТСН в р-не 5-7 Км Балаклавского Шоссе;
ул. Олега Кошевого 1-9;
ул. Лесхозная;
ул. Камышовое Шоссе 1-7/В;
ул. Павла Силаева 2-6;
ул. Городское Шоссе;
ул. Промышленная;
ул. Индустриальная;
ул. Маршала Бирюзова;
ул. Лобанова 19-27, 18-24;
ул. Якова Иванова 15-23;
ул. Короленко 18-24;
ул. Монастырское Шоссе;
ТСН в р-не Монастырского Шоссе;
ул. Токарева 9-64.