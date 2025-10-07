В Севастополе 16 октября планируется большое отключение воды

Отключение связано с ремонтными работами на сетях городского водопровода и будет производиться в два этапа.

С 22:00 16 октября до 10:00 17 октября (ориентировочно):

г. Балаклава;

г. Инкерман;

ул. Горпищенко;

ул. Гранатная;

ул. Генерала Жидилова;

п. Водоканальский;

п. Октябрь;

п. ГРЭС;

ул. Зеленогорская;

п. Штурмовое;

п. Сахарная Головка;

ул. Сапунгорская;

п. Дергачи;

СТ в р-не п. Дергачи;

СТ в р-не Ялтинского кольца;

ул. Астраханская;

ул. Муромская;

ул. Томская;

ул. Фильченкова;

ул. Отрадная;

ул. Шабалина 1-9;

ул. Гидрографическая;

ул. Владимира Шевалёва;

ул. Василия Колодкина;

ул. Бориса Шейнина;

ул. Чернореченская;

ул. 2-я бастионная;

р-н Адмирала Макарова;

ул. Отрадная;

ул. Лабораторное Шоссе;

ул. Каштановая;

ТСН в р-не ул.Каштановой;

ул. Молочная;

ТСН в р-не ул. Молочной и ул. Шабалина;

ул. Планерная;

ул. Кедрина;

ул. Аэродромное Шоссе;

ул. Курганная 1-9;

ул. Генерала Мельника 150;

ул. Маршала Бирюзова 32-42,1-19;

ул. Хрусталева 13-63;

пр. Генерала Острякова 11-17, 38-96;

ул. Куликово Поле 1-5;

ул. Павла Силаева 3,5,5/а,7;

ул. Токарева 9а,б,в,г,д;

ул. Индустриальная;

ул. Соловьева;

Фиолентовское шоссе 1-9;

ул. Вакуленчука 29-41, 53;

ул. Балканская;

ул. Харьковская;

ул. Сухумская;

ул. Феодосийская;

ул. Судакская;

ул. Алуштинская;

ул. Джанкойская;

ул. Дальняя;

ул. Крымская;

ул. Бахчисарайская;

ул. Льва Толстого 50-62;

ул. Руднева, 7, 9.

С 23:00 16 октября до 07:00 17 октября (ориентировочно):

ул. Хрусталева;

пр. Генерала Острякова;

ул. Николая Музыки 38-102, 45-99;

ул. Лоцманская;

ул. Боцманская;

ул. Генерала Коломийца;

ул. Маршала Геловани;

ул. Генерала Хрюкина;

ул. Генерала Лебедя;

ул. Павла Силаева;

Частная Застройка в районе 5-7 км Балаклавского Шоссе (б-р Античный, ул. Привольная, ул. Степовая, ул. Сельская, ул. Пехотная, ул. Продольная, ул. Дачная, ул. Урожайная, ул. Василия Шукшина, ул. Котляревского, ул. Коцюбинского, ул. Мате Залки, ул. Ивана Франко и др.);

ЖСТИЗ «Лесная Поляна» (ул. Абазы, ул. Урусова, ул. Тимма, ул. Верещагина, ул. Арефьева, ул. Мельникова, ул. Ковалевского, ул. Бисти и др.);

пос. Ушаковка;

ТСН в р-не 5-7 Км Балаклавского Шоссе;

ул. Олега Кошевого 1-9;

ул. Лесхозная;

ул. Камышовое Шоссе 1-7/В;

ул. Павла Силаева 2-6;

ул. Городское Шоссе;

ул. Промышленная;

ул. Индустриальная;

ул. Маршала Бирюзова;

ул. Лобанова 19-27, 18-24;

ул. Якова Иванова 15-23;

ул. Короленко 18-24;

ул. Монастырское Шоссе;

ТСН в р-не Монастырского Шоссе;

ул. Токарева 9-64.

