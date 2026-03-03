Заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад в Севастополе

Заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

«На последней отчетной неделе в Республике Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 21,9%, заболело 8663 человек. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 49,5%», – говорится в сообщении.

Также по данным ведомства, в севастопольском регионе за прошедшие семь дней заболели респираторными инфекциями 2446 человек, что ниже уровня предыдущей недели на 17,7%, и ниже уровня эпидпорога на 60 процентов.

