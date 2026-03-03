В Севастополе ветераны СВО активно берутся за агробизнес

Поддержка участников СВО
03-03-2026

Уже 122 ветерана СВО начали работать в сельском хозяйстве.

Обучение защитники проходят благодаря программе по вовлечению участников СВО в сельское хозяйство.

Трое ветеранов получили квалификацию трактористов-машинистов, на пасеке стартовали бесплатные курсы пчеловодов, а супруга участника СВО выиграла грант «Агростартап» — 3,2 миллиона рублей на ферму по выращиванию малины.

В 2026 году появится новый грант «Агромотиватор» — для военнослужащих, которые хотят открыть собственное дело в агропромышленном комплексе.

