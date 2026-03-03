Менеджер микрофинансовой организации присвоила себе почти миллион рублей дохода фирмы в Севастополе

В частности, местная жительница оформила 35 фиктивных договоров микрозайма и присвоила по ним деньги.

Установлено, что в марте 2024 года 44-летняя жительница Севастополя устроилась менеджером по продажам в микрокредитную компанию. Имея доступ к базе данных клиентов, женщина в период с октября по декабрь 2024 года рандомно выбирала добросовестных заемщиков, а затем, с использованием их паспортных данных, оформляла фиктивные договоры микрозаймов, в которых сама расписывалась за граждан.

В общей сложности она выдала себе 845 тысяч рублей.

А в январе 2025 года после новогодних праздников менеджер не вышла работу и сообщила, что заняла из кассы 100 тысяч рублей.

В результате проведенной ревизии была выявлена недостача значительно большей суммы денег, а также фиктивные договоры микрозаймов, о которых «заемщики» не были в курсе.

На нее заведено уголовное дело по 29 эпизодам. Дело направлено в суд, сообщили в полиции Севастополя.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai