3 человека погибли, 7 ранены в результаты удара ВСУ по Симферополю

Крым
04-06-2026

Этой ночью три человека погибли и семеро пострадали в результате удара ВСУ по Симферополю

«В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения», –сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

На месте работают экстренные оперативные службы.

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