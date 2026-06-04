Погода в Севастополе 4 июня

Погода
04-06-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13…15°,

днем 23…25°.

Фото: Елена Дарда