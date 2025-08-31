За сорванные у подъезда цветы перед 1 сентября можно сесть в тюрьму

Люди, которые срывают или выкапывают цветы, высаженные жителями у подъездов, могут получить штраф или даже уголовное наказание, предупредили в Общественной палате.

Если цветы сорваны и выброшены на месте — это мелкое хулиганство со штрафом от 500 до 1000 рублей или арестом до 15 суток. Если цветы уносятся с собой и их стоимость менее 2500 рублей — нарушителю грозит штраф до пятикратной стоимости, арест от 10 до 15 суток или обязательные работы.

При стоимости украденных цветов свыше 2500 рублей возможно уголовное преследование по статье 158 УК РФ с наказанием до двух лет лишения свободы.

