Школьные сборы на маркетплейсах за август обошлись россиянам в 3 млрд рублей

В августе россияне потратили на подготовку к учебному году на двух крупнейших маркетплейсах около 3 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем в прошлом году. Особый спрос вызвали альбомы для рисования, продажи которых выросли на 532%. Также популярностью пользовались цветные карандаши и шариковые ручки.

При этом интерес к рюкзакам снизился на 24%. Цены на альбомы для рисования и пеналы выросли на 87,5% и 31,5% соответственно.

