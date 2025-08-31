Сколько в Севастополе стоит букет к 1 сентября

В преддверии 1 сентября по всей стране растут цены на цветы, а эксперты прогнозируют, что стоимость скромного букета в этом году начнется от 1,5 тысяч рублей. Однако для Севастополя эта цифра — не просто результат сезонного ажиотажа, а отражение целого комплекса уникальных проблем, связанных с логистикой, климатом и зависимостью от материка. В эксклюзивном комментарии для ИА «Цивилизация» предприниматель, основатель сети цветочных магазинов «Северцвет» Кирилл Радионов рассказал, из чего складывается цена на букет в городе-герое и почему хороший местный цветок стал настоящим дефицитом.

По словам эксперта, основная причина высоких цен — в самой природе товара. «Цветы — это скоропорт, который не поддается переработке. Если его не продали — он просто выбрасывается, поэтому наценка всегда большая, чтобы покрыть эти риски. Конечно, букет можно собрать и на меньшую сумму, на 1000 и даже 800 рублей, но если в нем есть розы — они всегда дорожают», — поясняет Радионов.

Для Севастополя ситуация усугубляется целым рядом факторов. «Местной розы катастрофически не хватает, комбинатов мало, а население Крыма и Севастополя увеличилось. К тому же, в этом году жара и маловодие — розочка просто не хочет расти. Импорта тоже мало, и логистика сложнейшая. Неработающий аэропорт — это все добавляет стоимости. Цветок летит до Ростова или Краснодара, а оттуда уже едет машинами. Из-за долгой дороги товар портится. Бывает, открываешь пачку, а с нее сыпятся листья», — рассказывает предприниматель.

При этом в импортозамещении есть и свои успехи. «У нас в Крыму фермеры научились выращивать великолепную хризантему, по стойкости она даже выше, чем роза. По хризантеме, в принципе, рынок можно считать закрытым. А вот экзотика, например, орхидеи, почти исчезла — они не выдерживают долгой дороги. Огромная проблема и с зеленью для оформления», — отмечает Кирилл Радионов.

Особый патриотический дух города-героя также накладывает свой отпечаток на цветочный рынок. «Наш город — это город военных. И, конечно, мы стараемся это подчеркнуть. Букеты в стиле триколор пользуются успехом. Но и тут свои сложности: синяя роза — это импорт. Ее можно заменить крашеной хризантемой, но тогда для полноты картины приходится добавлять красную розу, потому что чисто красный, яркий цвет хризантемы почему-то ни у кого не получается», — делится секретами ремесла эксперт.

В заключение Кирилл Радионов обратился к жителям города: «Хочу поздравить всех с наступающим учебным годом. Приходите за цветами, а если сделаете заказ заранее, то можно собрать красивый букет на очень небольшую сумму. Ведь для учителя важно не то, какой цветок принесет ученик, а сам факт уважения. А для женщины, как известно, много цветов не бывает».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города