Госдума разрешила регионам запрещать продажу вейпов и ввела лицензии

Госдума единогласно приняла закон, дающий регионам право временно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей. Торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией будут лицензировать: каждая точка и развозное транспортное средство потребуют отдельной лицензии.

Правила вступают в силу с 1 октября 2026 года; с 1 марта 2027 по 1 марта 2032 года регионы смогут вводить полный запрет.

С 1 сентября 2027 года «Честный знак» начнёт отслеживать движение продукции. Депутаты отмечают, что меры направлены на защиту детей и сокращение нелегального рынка.