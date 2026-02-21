«За каждым героем стоит мать»: В ЛДПР чествовали женщин, воспитавших защитников Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества в Севастопольском отделении ЛДПР прошло особенное мероприятие.

Здесь чествовали тех, кто провожает на службу, ждет, верит и молится — матерей, воспитавших защитников рубежей нашей страны.

Партия учредила новую, наполненную глубоким смыслом награду — медаль «Мать солдата». Это не просто знак отличия. Она предназначена для женщин, чья жизнь — это ежедневный подвиг любви и воспитания: для матерей, бабушек, приемных родителей и опекунов участников Специальной военной операции, Героев России и ветеранов боевых действий.

По словам Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, именно в семье, под материнским крылом формируется характер настоящего воина.

В стенах ЛДПР царила удивительная атмосфера — торжественная и одновременно очень пронзительная. Когда женщинам вручали заслуженные медали, у многих на глазах наворачивались слезы. Среди собравшихся были и те, чьи сыновья ценой собственной жизни исполнили воинский долг до конца. Матери, потерявшие самое дорогое, держались с удивительным достоинством, но их тихие слезы говорили громче любых слов.

«Мы сегодня говорим спасибо вам — нашим матерям. Это вы воспитали в наших ребятах стержень, который позволяет им стоять насмерть за правду, за Россию, за Севастополь. Это вы научили их, что такое честь. И сейчас, когда они там, на передовой, вы здесь, в тылу, держите не менее тяжелый фронт — фронт молитвы и ожидания. Те ребята, которые сегодня с оружием в руках защищают наш Русский мир, должны знать: дома их любят и ждут. Сколько бы лет ни прошло, для солдата мать остается главным человеком, ради которого хочется жить и побеждать. Низкий вам поклон за ваших сыновей, за то, что вы подарили стране достойных мужчин», — отметил координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

Этот вечер в Севастопольском отделении ЛДПР лишний раз напомнил простую истину: за каждым великим мужчиной, за каждым героем стоит великая женщина. Его Мать.