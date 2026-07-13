Севастопольцы определились с названием бывшего ретро-кинотеатра «Украина»

Город
13-07-2026

С 3-го июля неравнодушные к истории своего города жители Севастополя принимали участие в голосование за переименовании Культурно-выставочного центра Музея обороны Севастополя

❗Результат голосования:

🔹 «Центральный» — 3 700 голосов
🔹 «Украина» — 514 голосов

Большинство участников поддержали возвращение объекту культурного наследия его исторического имени — «Центральный».

Напомним, после недавней атаки ВСУ на здание Панорамы Обороны Севастополя с кинотеатра «Украина» в городе-герое демонтировали вывеску и приняли решение о переименовании здания.