🛢 Как распознать плохой бензин: советы эксперта

Некачественное топливо можно определить по нескольким признакам еще до заправки, рассказал «Ленте.ру» директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «Автодом» Сергей Плетнев.

🔸 Цвет и прозрачность. Хороший бензин — прозрачный, с легким желтоватым оттенком. Если топливо мутное, сероватое, слишком желтое или коричневое, а на дне заметен осадок или на поверхности есть пленка — это повод насторожиться.

🔸 Запах. Качественный бензин пахнет резко, но без посторонних примесей. Кислый, затхлый запах или аромат, напоминающий лак и растворитель, может говорить о плохом качестве топлива.

🔸 Тест с салфеткой. Капните немного бензина на белую бумагу и дождитесь испарения. Если после него осталось жирное пятно, в топливе, вероятно, есть маслянистые примеси.

При этом некоторые проблемы «на глаз» определить невозможно. Например, повышенное содержание серы выявляется только лабораторно.

📄 Самый надежный способ проверить качество топлива — посмотреть паспорт качества на АЗС. В нем указаны ключевые показатели: содержание серы, ароматических углеводородов и используемые присадки.

Эксперт советует сочетать визуальный осмотр, простой тест с бумагой и проверку документов — это поможет снизить риск заправки некачественным бензином.