Где еще сохраняются ограничения подачи электроэнергии в Севастополе

Электроснабжение всех потребителей города было восстановлено уже к полуночи, сообщил губернатор Севастополя. Однако дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется, поэтому полностью избежать временных ограничений пока невозможно.
Сейчас ограничения коснулись только части потребителей по адресам:
• Балаклава
• Казачья бухта
• проспект Победы
• ул. Горпищенко
• ул. Генерала Мельника
• Лабораторное шоссе
• частично ул. Богданова
• пл. Захарова
• Дергачи
Специалисты «Севастопольэнерго» продолжают выполнять необходимые переключения в рамках установленного лимита мощности, чтобы поочередно обеспечивать электроэнергией разные районы города.
По возможности сократите потребление электроэнергии. Энергетики делают всё возможное, чтобы минимизировать неудобства и как можно быстрее стабилизировать энергоснабжение.