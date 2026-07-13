Где еще сохраняются ограничения подачи электроэнергии в Севастополе

Электроснабжение всех потребителей города было восстановлено уже к полуночи, сообщил губернатор Севастополя. Однако дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется, поэтому полностью избежать временных ограничений пока невозможно.

Сейчас ограничения коснулись только части потребителей по адресам:

• Балаклава

• Казачья бухта

• проспект Победы

• ул. Горпищенко

• ул. Генерала Мельника

• Лабораторное шоссе

• частично ул. Богданова

• пл. Захарова

• Дергачи

Специалисты «Севастопольэнерго» продолжают выполнять необходимые переключения в рамках установленного лимита мощности, чтобы поочередно обеспечивать электроэнергией разные районы города.

По возможности сократите потребление электроэнергии. Энергетики делают всё возможное, чтобы минимизировать неудобства и как можно быстрее стабилизировать энергоснабжение.