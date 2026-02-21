В Севастополе насмерть сбили подростка

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня около 18 часов на дороге Ялта-Севастополь (Лабораторное шоссе) 35-летний водитель Honda на скорости вылетел на обочину, где наехал на стоящих у мопеда парней 14 и 18 лет.

В результате аварии 14-летний подросток погиб до прибытия скорой, а 18-летний молодой человек получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение.

Водитель был трезв.

В настоящее время экипаж отдельного батальона ДПС проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео полиции Севастополя