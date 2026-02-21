Сегодня День, когда Севастополь получил свое имя

21 февраля 1784, ровно 242 года назад, императрица Екатерина II своим указом «Об устройстве новых укреплений по границам Екатеринославской губернии» дала нашему городу имя — Севастополь.

В переводе с греческого — «величественный», «достойный поклонения».

Имя Севастополь было выбрано не случайно. Оно отражало планы России создать мощный форпост и укрепить своё присутствие на Черном море. 

