Погибла хозяйка квартиры, в которой произошел «хлопок» на улице Павла Корчагина

23 марта около 23:40 в жилом доме №14 произошел взрыв. Взрывной волной серьезно поврежден и дом напротив. Ситуация сложная, но находится под полным контролем всех городских и федеральных служб.

Одна женщина погибла. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Сейчас в больницах находятся 12 севастопольцев, среди них — трое детей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Жители пострадавших подъездов и поврежденного дома напротив были оперативно эвакуированы.

Пункт временного размещения (ПВР) развернули на базе Инженерной школы. Ночью там работали психологи МЧС, сейчас подключились волонтеры.

Муниципалитет, полиция и волонтеры проводят подомовой обход. Если квартира признана непригодной для жизни, людям предоставят места в общежитиях или пансионатах на всё время, пока будет идти ремонт.

К восстановлению жилья будут привлечены городские подрядчики.

Специалисты уже провели первичное обследование. Версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас на месте работают криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. Точную причину правоохранительные органы сформулируют по завершении всех экспертиз.

Фото Анны Корниловой

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города