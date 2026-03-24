Продолжается расследование взрыва дома в Севастополе

Следователи СК по Крыму и Севастополю устанавливают причины обрушения многоквартирного дома на ул. Павла Корчагина, 14. Возбуждено дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства).

Эпицентр взрыва — балкон квартиры на первом этаже. Погибла 50-летняя хозяйка, травмы получили её дочери (23, 18, 14, 12 лет), 20-летний сын числится пропавшим без вести.

Газовое оборудование цело, внешнего воздействия нет. Назначено 15 экспертиз, допрошено >20 человек, обыски и осмотр соседних строений. Прокуратура контролирует помощь пострадавшим в больницах и ПВР. Ситуация находится на личном контроле руководства прокуратуры города.

