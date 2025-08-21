В новых регионах стабилизацию с поставками бензинами ожидают к середине сентября

В Запорожской области, как и в ряде регионов Юга России, наблюдаются проблемы с розничной реализацией 92 и 95 бензина, что связано с пиковым потреблением топлива и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах, написал в своем Telegram глава Запорожской области.

Он подчеркнул, что в их регионе дефицит топлива дополнительно усложняется вопросами логистики и угрозой украинских атак по составам с топливом.

Среди мер решения сложившейся ситуации Балицкий назвал запрет продажи всех видов бензина за пределы России. А также прорабатываются механизмы доставки топлива в область.

«Прогнозируемый срок стабилизации розничного рынка топлива – первая декада сентября», — пообещал Балицкий.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова