Последствия двух утренних атак на Севастополь

Сегодня, 5 июня, с ночи в Севастополе уже четыре раза срабатывал сигнал воздушная тревога.

Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь и утро 3 атаки ВСУ. Сбито 11 БПЛА.

В двух МКД в Ленинском районе треснули несколько окон в подъездах и повреждено одно окно в квартире, в частном доме в Нахимовском районе осколки от сбитого БПЛА повредили крышу.

Никто из людей не пострадал.

Во время последней полуторачасовой атаки на город сбито 10 БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи.

Также никто из людей не пострадал.

Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала следующую информацию:

◻️ В одном из СНТ на Фиоленте осколки от сбитого БПЛА упали на частный дом.

◻️ У подножья Ильяс-Кая обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы из-за упавших обломков сбитого БПЛА. Площадь возгорания 50 кв.м, идет тушение с помощью ранцевых огнетушителей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Фото: иллюстративное