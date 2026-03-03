Всего за три дня шестеро пенсионеров из Севастополя отдали мошенникам почти 5 миллионов рублей

За минувшие три дня жертвами телефонных аферистов стали шесть пожилых жителей города — люди в возрасте от 77 до 88 лет. Во всех случаях курьеры забирали наличные лично.

Наибольшей суммы лишился 84-летний мужчина. Он «задекларировал» 2 миллиона 913 тысяч рублей.

Еще двое пенсионеров поверили лже-сотрудникам полиции. 85-летняя женщина передала прибывшему курьеру 420 тысяч рублей, а 84-летняя — 480 тысяч рублей. Они уверены были, что переводят деньги на «безопасный счет».

По схеме «Ваш родственник попал в ДТП» пострадали двое пенсионеров:

88-летний мужчина передал курьеру 600 тысяч рублей, чтобы спасти невестку от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.

77-летний потерпевший отдал прибывшему посыльному 182 тысячи рублей и 400 долларов США (суммарно около 213 тысяч рублей) за непривлечение к ответственности его дочери.

84-летний мужчина под давлением лже-сотрудника социальной службы, обвинившего его в пособничестве ВСУ, передал курьеру 380 тысяч рублей, сообщили в полиции Севастополя.

Ольга Сурикова

