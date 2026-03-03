НДС отменят в России и кафе и ресторанов

Министерство финансов предложило освободить предприятия общественного питания от уплаты НДС до конца 2026 года.

Предполагается, что новые поправки помогут бизнесу адаптироваться к изменениям и снизят налоговую нагрузку. Организациям и ИП на УСН и ПСН разрешат временно не платить НДС, даже если они раньше обязаны были применять этот налог. Также предприниматели смогут получить вычет по НДС на товары и услуги, которыми пользовались ранее на патенте.

Мера должна действовать с 1 апреля по 31 декабря 2026 года .

В России за прошлый год закрылось 35,4 тыс. заведений общепита — на 10% больше, чем годом ранее.

