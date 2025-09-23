Все дороги России могут стать платными в 2030 году

Россиянам придется платить за каждый километр даже в жилых районах.

«По словам представителя «Росавтодора», «с бюджетом есть ограничения», а стоимость строительных ресурсов и затрат на содержание инфраструктуры продолжает расти. Когда принимались законы о дорожных фондах, не учитывались современные тенденции, в том числе электроавтомобили. Это пока только в рамках обсуждения, но тем не менее.

Замначальника управления регионального развития и реализации национального проекта федерального дорожного агентства Росавтодор Денис Кирюхин отметил, что в перспективе к 2030 году стоит перейти «к некоей социальной справедливости» по принципу: «кто пользуется инфраструктурой, тот и платит». Он уточнил, что пока это также в «рамках обсуждения»

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai