В Севастополе женщина выиграла суд у коммунального предприятия 

В Севастополе были арестованы счета коммунального предприятия и введены ограничения по имуществу из-за неисполненного судебного решения, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В обнародованной информации не уточняется, какая именно организация понесла ответственность. Только уточняется, что коммунальное предприятие вовремя не снесло дерево, которое впоследствии рухнуло и повредило припаркованный автомобиль жительницы города.

После чего женщина подала в суд и выиграла дело. Предприятие обязали возместить 428 тыс руб материального ущерба. Не выполнив данное решение суда, организация и столкнулась с арестом своих счетов и наложенными ограничениями на шесть единиц недвижимости и четыре транспортных средства. Далее было бы уже уголовное дело.

После введённых ограничений задолженность была погашена.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai