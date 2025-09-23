ПСБ в Севастополе запустил новый вклад «Богатырская ставка»

ПСБ предложил новым клиентам вклад «Богатырская ставка» с доходностью 33%* годовых. Депозит можно открыть на сумму 50 000 рублей сроком 3 или 6 месяцев. Доход выплачивается ежемесячно на счет клиента. Предложение действует для клиентов, которые за последние полгода не хранили средства на накопительных счетах в ПСБ и не имели действующих и закрытых вкладов и накопительных счетов в банке.

«Один из главных маркеров ответственного финансового поведения – наличие накоплений. Сформировать их помогают различные сберегательные инструменты, среди которых традиционно наиболее популярны депозиты. Мы рады предложить жителям Севастополя новый вклад с высокой доходностью, который станет отличным помощником в формировании финансовой подушки безопасности», – рассказал Илья Колесниченко, заместитель управляющего по розничному бизнесу Севастопольского филиала ПСБ.

Вклад «Богатырская ставка» можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении или интернет-банке.

*Ставка 33% годовых по вкладу «Богатырская ставка» действует для суммы 50 000 руб. на срок 91, 181 дней для новых вкладчиков, не имевших в банке действующих срочных вкладов и (или) накопительных счетов (в т. ч. с нулевыми остатками) в течение 180 дней, предшествующих дате открытия вклада «Богатырская ставка» (за исключением даты открытия вклада «Богатырская ставка» и 6 календарных дней предшествующих дате открытия вклада «Богатырская ставка»), а также срочных вкладов и (или) накопительных счетов, закрытых в дату открытия вклада «Богатырская ставка» и в течение 180 дней, предшествующих дате открытия вклада «Богатырская ставка». Выплата процентов ежемесячно на иной счет клиента, открытый в банке. Минимальная гарантированная ставка — 33% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физлиц застрахованы в пределах 1,4 млн руб. в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 23.09.2025.

