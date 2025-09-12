Время на выполнение домашних заданий не должно превышать 3,5 часа

Минпросвещения России установило единые временные нормативы для выполнения домашних заданий школьниками. Максимальное время на подготовку по всем предметам теперь не должно превышать 3,5 часа в день.

Для младших классов нормы гораздо строже: первоклассникам рекомендуется тратить на домашние задания не более одного часа, учащимся 2-3 классов — до 1,5 часа. Для 4-5 классов максимальное время увеличено до двух часов, для 6-8 классов — до 2,5 часов, а старшеклассники 9-11 классов могут заниматься не более 3,5 часов ежедневно.

Нормы были разработаны совместно с Роспотребнадзором с учётом возрастных особенностей детей и направлены на предотвращение перегрузок, сохранение здоровья школьников и обеспечение баланса между учебой и отдыхом.

Также с введением новых нормативов число контрольных работ будет сокращено, чтобы снизить стресс и нагрузку на детей. Учебные заведения должны контролировать общий объём и время выполнения домашних заданий, а информация о заданиях обязательно должна фиксироваться в электронных журналах не позднее окончания учебного дня.

