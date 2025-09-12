В Госдуме предложили платить за пробежки

В Госдуме выплачивать россиянам по 50 рублей за каждый километр пробежки, велосипедной прогулки или скандинавской ходьбы. Инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни и мотивацию граждан к регулярным занятиям спортом.

Суть предложения — создать федеральную мотивационную систему под названием SportID, которая через специальное приложение будет фиксировать пройденное расстояние. Накопленные «зарплатные» рубли можно будет потратить только на товары и услуги, связанные со здоровьем: спортивную экипировку, абонементы в спортзалы, правильное питание, а также получить скидки на медицинское страхование.

Такая система позволит поддержать миллионы людей, занимающихся спортом. Предполагается запустить сервис на портале Госуслуг с интеграцией популярных фитнес-трекеров.

