Врачи назвали риски целевого обучения студентов-бюджетников

Онлайн-сервис «Справочник врача» провел опрос, который выявил возможные негативные последствия введения обязательных договоров о целевом обучение для студентов-медиков на бюджетных местах. Договор предусматривает обязательную отработку в течение трех лет после окончания учебы. За отказ — возврат денег в бюджет в трехкратном размере.

Поддержали предложение 16,9% опрошенных в приложении. Четверть из них считает, что отработка после учебы дает шанс наработать врачебный опыт, продвинуться по карьерной лестнице, возможно, купить или получить от государства жилье.

Среди негативных последствий и рисков такой инициативы опрошенные врачи назвали:

нарушение прав студентов —25%,

работу «для галочки», которая не будет приносить качественной помощи — 25%.

госучреждения получат «бессловесного раба» — 21%

Участники опроса также отметили, что в отдаленных регионах, куда могут отправить молодого врача, нет условий для «нормальной работы», в том числе санитарного транспорта (12,1%), а также «нормальной инфраструктуры и условий для жизни» (10,2%).

Мобильное приложение «Справочник врача» появилось в 2013 году. В нем зарегистрированы больше 465 тыс. врачей из России. В пресс-службе Минздрава заявили РБК, что законопроект формировался не только на основе позиций ведомств и региональных властей, но и с учетом поступивших предложений от граждан и профессиональных сообществ. Там также обратили внимание, что штрафы предусмотрены не только для студентов, но и для работодателей — заказчиков целевого обучения в случае неисполнения обязательства по трудоустройству молодого врача, а также расторжение договора в одностороннем порядке. Это защищает интересы обучающихся, считают в министерстве. В пресс-службе также отметили, что в законопроект еще могут внести поправки на этапе его рассмотрения Государственной думой во втором чтении.

Председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников заявил, что законопроект о целевой отработке уже прошел одобрение различных ведомств. И ни о каком возможном нарушении конституционных и других прав граждан речи идти не может. Домников уверен, что молодые врачи не станут «бессловесными рабами», как считают участники опроса, так как сейчас есть много организаций, защищающих права врачей. «У нас целая система общественных организаций, и способов защиты врачей очень много, поэтому заявления о том, что молодые специалисты будут беззащитны, — несостоятельны», — сказал он РБК.

Глава профсоюза отметил, что изменения образовательного процесса — только часть мер, которые планируют принять для борьбы с дефицитом кадров, — в 2026 и 2027 годах будет разрабатываться и внедряться новая система оплаты труда медработникам.

Большинство опрошенных уверены: чтобы студенты захотели учиться и работать по целевому договору, нужно кратно повысить зарплату для работающих по распределению в отдаленных районах относительно Центральной России, так считают 77,7% всех опрошенных.

Также, по мнению опрошенных, чтобы повысить интерес студентов к целевым договорам, государство и работодатели могли бы выдавать права собственности на жилье после окончания обязательств перед лечебным учреждением (64,5%), обеспечивать членов семьи врача работой по месту его отработки, а также детскими садами и школой (60%), оплачивать курсы повышения квалификации по выбору врача, а также покрывать расходы на проживание и питание при поездках на учебу (55%).

Напомним, с аналогичными инициативами уже выступал неоднократно лидер севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев. Он призывал отдельно уделить внимание земским докторам.

